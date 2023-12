En Corps Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 17 janvier 2024 17:00, Albi.

En Corps Mercredi 17 janvier 2024, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Projection dans le cadre des Nuits de la lecture 2024

En préambule des « Nuits de la lecture 2024 » avec le corps pour thème national, retrouvez la projection de ce film de Cédric Klapisch qui filme le corps sous toutes ses formes.

Elise, jeune étoile de l’Opéra de Paris, chute en pleine représentation, lâchée par son propre corps. Le verdict tombe : une grave déchirure. À 26 ans à peine, la jeune femme ne pourra peut-être jamais plus danser. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Un film de Cédric Klapisch (France, 2022) – Comédie dramatique.

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00

