L’atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn L’atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 10 janvier 2024, Albi. L’atelier du numérique 10 janvier – 22 mars 2024 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T10:00:00+01:00 – 2024-01-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00 Choisissez entre le pack ou l’atelier unique !

Merci de bien respecter le niveau proposé pour chaque atelier.

Inscription obligatoire à tous les ateliers d’un même pack.

Possibilité de venir avec son propre matériel. Niveau débutant Pack « Le clavier » (ordinateur) – Mercredi 10 janvier

– Mercredi 17 janvier

– Mercredi 24 janvier Atelier unique « Le clavier » (ordinateur) – Vendredi 12 janvier Pack « Découverte des manipulations de base – appareil tactile » (Android et IOS) – Vendredi 19 janvier

– Vendredi 26 janvier Atelier unique « Composants et gestes de base – appareil tactile » (Android et IOS) – Samedi 3 février Niveau intermédiaire Pack « Naviguer sur Internet » (ordinateur et appareil tactile) – Mercredi 31 janvier

– Mercredi 7 février

– Mercredi 14 février Atelier unique « Naviguer sur Internet : recherches par mots clés » (ordinateur et appareil tactile) – Vendredi 16 février Pack « Les messageries instantanées : WhatsApp, Signal… » (smartphone et tablette) – Vendredi 2 février

– Vendredi 9 février Atelier unique « Découverte des différentes messageries instantanées » (smartphone et tablette) – Samedi 2 mars Niveau avancé Pack « Débuter avec Libre Office Calc » (PC et Mac) – Mercredi 28 février

– Mercredi 6 mars

– Mercredi 13 mars Atelier unique « Apprendre les bases de Libre Office Calc » (PC et Mac) – Samedi 16 mars Pack « Gérer et transférer ses photos d’un smartphone vers un ordinateur » (sur Android et Windows uniquement) – Vendredi 1er mars

– Vendredi 15 mars

– Vendredi 22 mars Atelier unique « Transférer ses photos d’un smartphone vers un ordinateur » (Android et Windows uniquement) – Vendredi 8 mars Adultes et adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Code postal 81000 Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Latitude 43.923697 Longitude 2.142715 latitude longitude 43.923697;2.142715

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/