Le café numérique
Samedi 9 décembre, 10h00
Médiathèque Pierre-Amalric
Albi

Pratiquer le Cloud ou avoir la tête dans le nuage ?

Suite au « B.A.-BA » du Web du 16 novembre sur le même thème, ce café numérique sera l’occasion de compléter certaines informations mais surtout de découvrir, pratiquer, manipuler, créer votre Cloud.

Partagez un moment convivial autour d'une boisson chaude et échangez sur vos usages numériques. Possibilité de venir avec son propre matériel. Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue de Gaulle, 81000 Albi
Albi 81000 Tarn Occitanie
05 63 76 06 10
https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

