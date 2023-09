La dictée des sages Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 7 décembre 2023, Albi.

La dictée des sages Jeudi 7 décembre, 15h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Pour les séniors niveau facile

En piste pour une dictée facile, histoire de vous faire travailler les méninges quelques instants. Exit les dictées ennuyeuses et les redoutables fautes éliminatoires, car ici, le but est de célébrer la richesse de notre langue et de s’amuser avec le texte d’un auteur sélectionné par les bibliothécaires. Préparez les stylos, on vous fournit les copies à carreaux !

Adultes.

Accessible également aux résidents d’EHPAD.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

2023-12-07T15:00:00+01:00 – 2023-12-07T16:15:00+01:00

