Le recyclage du verre Vendredi 17 novembre, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric

Atelier dans le cadre de l’événement « Tout en éclats de verre »

Le verre se recycle à l’infini ! Cette matière, qui fait partie de notre vie quotidienne, est souvent mal connue.

De sa fabrication à son recyclage, nous vous amenons à comprendre les enjeux autour du sable, qui est sa matière première et la ressource naturelle la plus consommée après l’eau et l’air. Au travers de quiz, de vidéos, de jeux, vous suivrez le parcours d’une bouteille, de sa production à son recyclage. Vous obtiendrez toutes les infos pratiques pour bien trier le verre sur le territoire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

En partenariat avec le service Prévention, valorisation des déchets et propreté de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Adultes / adolescents.

