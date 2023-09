À la découverte du vitrail Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 4 novembre 2023, Albi.

À la découverte du vitrail Samedi 4 novembre, 14h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier animé par Nicole Teulière, vitrailliste tarnaise dans le cadre de l’événement « Tout en éclats de verre »

Chaque participant va sélectionner des bouts de verre colorés, les entourer de bandelettes de cuivres, et les assembler avec de l’étain, pour réaliser un vitrail à suspendre ou à poser.

Nicole Teulière chine des verres dans les endroits les plus divers, puis, le travail se fait, en musique souvent. Elle découpe, meule, assemble avec du cuivre et de l’étain. Cette artiste joue avec virtuosité et audace des formes, des couleurs, de la transparence, de l’opacité et crée ainsi une formidable densité sculpturale.

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

