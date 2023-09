Dessine ton monstre ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Dessine ton monstre ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 31 octobre 2023, Albi. Dessine ton monstre ! Mardi 31 octobre, 16h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Atelier – rencontre avec Julie Eugène, auteure, illustratrice Julie Eugène, créatrice de l’histoire « Drôle de Monstre », présente son métier d’auteure et d’illustratrice. Elle te fera découvrir son book, des originaux de ses albums et chacune des étapes nécessaires à la réalisation d’un livre. Ce sera l’occasion de lui poser des questions, puis de réaliser un monstre d’après la technique du livre. À tes crayons ! Pour les 4 / 8 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Age max 4 Lieu Ville Médiathèque Pierre-Amalric Albi latitude longitude 43.923697;2.142715

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/