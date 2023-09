Le chant de la mer Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 25 octobre 2023, Albi.

Le chant de la mer Mercredi 25 octobre, 15h30 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Projection dans le cadre de la 22e Fête du cinéma d’animation : « Rêves et obsessions »

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Un film d’animation de Tomm Moore (Coproduction : Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg et France-2014).

À partir de 7 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

