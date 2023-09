Contes coquins et amoureux Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Contes coquins et amoureux Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 20 octobre 2023, Albi. Contes coquins et amoureux Vendredi 20 octobre, 20h30 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles Où la langue se délie plus qu’à l’ordinaire ! Spectacle avec Mathilde de Lapeyre de la Compagnie L’Épopée Pop Ce spectacle vous emmènera dans l’univers enchanteur des contes amoureux où le plaisir se dévoile avec poésie, humour et légèreté. Les langues se délient et la porte s’entrouvre sur la couche des amants sans voyeurisme ni obscénité. Seul, le désir est à l’honneur. C’est donc dans un langage subtil qu’elle partagera avec le public des comptines pas si enfantines, des histoires humoristiques, mythologiques, chevaleresques ou métaphoriques, pour vivre un moment convivial, chaleureux et hors du temps. Adultes. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

