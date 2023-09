L’histoire de l’animation « stop motion » et ses secrets cachés ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 18 octobre 2023, Albi.

L’histoire de l’animation « stop motion » et ses secrets cachés ! Mercredi 18 octobre, 15h30 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence / démonstration animée par Léo Bivas dans le cadre de la 22e Fête du cinéma d’animation : « Rêves et obsessions »

Certains d’entre vous connaissent les films d’animation comme Chicken Run, Shaun le mouton, L’Étrange Noël de Mr Jack, Les Noces funèbres de Tim Burton et plus encore !

Ces films ont entièrement été réalisés avec des personnages composés de fil d’aluminium et de pâte à modeler, animés à la main, image par image, afin de créer l’illusion de mouvement.

Ayant réalisé l’animation « stop motion » du teaser du carnaval d’Albi 2023, gagné en 2015, le 2e prix de la production Aardman (Wallace & Gromit et Chicken Run), Léo Bivas vous invite, lors de cette rencontre, à découvrir l’animation, son histoire et ses techniques cachées, allant des plus vieux effets spéciaux aux films les plus récents.

La rencontre sera suivie de la projection du film d’animation Anomalisa entièrement réalisé en « stop motion », par Charlie Kaufman et Duke Johnson.

Adultes / adolescents à partir de 11 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

2023-10-18T15:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

© Léo Bivas