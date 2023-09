Rencontre avec Jean-Paul Tibéri Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 11 octobre 2023, Albi.

Rencontre avec Jean-Paul Tibéri Mercredi 11 octobre, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

Historien, éditeur, scénariste, Jean-Paul Tibéri possède plusieurs cordes à son arc. Originaire de Castres, ce grand monsieur de la BD nous fait l’honneur de partager son parcours et son savoir-faire.

En tant que véritable cheville ouvrière du fanzine Haga, il a côtoyé de nombreux auteurs de bande dessinée au fil des années. Il nous fera part de ses expériences et anecdotes, nous plongeant dans l’univers créatif de ces artistes talentueux.

Parmi les rencontres marquantes de sa carrière, Jean-Paul Tibéri évoquera sa relation privilégiée avec René Pellos, le célèbre dessinateur des Pieds Nickelés. Au-delà d’une simple amitié, Tibéri est devenu un spécialiste incontesté de l’oeuvre de Pellos. Il nous transportera dans les détails fascinants de leur collaboration et nous révélera les facettes méconnues de ce maître de la BD.

Cette rencontre promet d’être riche en interrogations passionnantes, et sera l’occasion de pouvoir échanger avec ce spécialiste éclairé.

En partenariat avec l’association albigeoise Chick BD.

Tout public à partir de 8 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

