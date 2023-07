Festival riverrun, Chories Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Festival riverrun, Chories Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 6 octobre 2023, Albi. Festival riverrun, Chories 6 et 7 octobre Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription Artistes sonores, Amélie Agut et Chloé Despax partagent leur recherche croisée radio / performance / lutherie végétale. Elles vous invitent à un micro-concert inédit : un temps d’écoute, de jeu musical, d’exploration à partir de plantes sauvages qui révèle les plans sonores, les nuances de l’écoute de proximité et de la spatialisation à l’échelle de l’ouïe humaine.

Séances vendredi & samedi à 11H00 – 14H00 – 15H00 – 16H00

Sur inscription (4 personnes par session) auprès de la médiathèque : 05 63 76 06 10 Médiathèque Pierre-Amalric 30 Avenue Général de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 http://mediatheques.grand-albigeois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

festival gmea Gérôme Blanchard

