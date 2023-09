Chories Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Artistes sonores, Amélie Agut et Chloé Despax partagent leur recherche croisée radio / performance / lutherie végétale. Elles vous invitent à un micro-concert inédit : un temps d'écoute, de jeu musical, d'exploration à partir de plantes sauvages qui révèle les plans sonores, les nuances de l'écoute de proximité et de la spatialisation à l'échelle de l'ouïe humaine. Par Amélie Agut et Chloé Despax. En partenariat avec le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn Session de 15' par personne. Adultes / adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

2023-10-06T11:00:00+02:00 – 2023-10-06T11:30:00+02:00

