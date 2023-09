L’atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn L’atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 4 octobre 2023, Albi. L’atelier du numérique 4 octobre – 22 décembre Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Choisissez entre le pack ou l’atelier unique !

Merci de bien respecter le niveau proposé pour chaque atelier.

Inscription obligatoire à tous les ateliers d’un même pack.

Possibilité de venir avec son propre matériel. Niveau débutant Pack « La souris » – Mercredi 4 octobre

– Mercredi 11 octobre

– Mercredi 18 octobre Atelier unique « La souris » – Samedi 14 octobre Pack « Les connexion sans fils (tout appareil) » – Vendredi 6 octobre

– Vendredi 13 octobre

– Vendredi 20 octobre Atelier unique « Les différentes connexions Internet » – Mercredi 25 octobre Niveau intermédiaire Pack « Organiser ses fichiers (Windows) » – Mercredi 8 novembre

– Mercredi 15 novembre

– Mercredi 22 novembre Atelier unique « Découvrir l’explorateur de fichiers » – Vendredi 24 novembre Pack « La sécurité sur Internet (tout appareil) » – Vendredi 10 novembre

– Vendredi 17 novembre Atelier unique « La sécurité sur Internet » – Jeudi 30 novembre Niveau avancé Pack « Débuter avec Libre Office Writer » – Mercredi 29 novembre

– Mercredi 6 décembre

– Mercredi 13 décembre Atelier unique « Mise en page de texte avec Libre Office Writer » – Vendredi 22 décembre Pack « Sécuriser ses données sur Internet (tout appareil) » – Vendredi 1er décembre

– Vendredi 8 décembre

– Vendredi 15 décembre Atelier unique « Protéger ses données personnelles » – Mercredi 20 décembre Adultes et adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00

