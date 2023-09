Le patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Le patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 2 octobre 2023, Albi. Le patrimoine sort de sa réserve 2 octobre – 30 décembre Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre Une oeuvre patrimoniale, sélectionnée par les bibliothécaires, est présentée sous vitrine. L’occasion de rendre visible le patrimoine écrit conservé dans les réserves. En partenariat avec la Ville d’Albi. Tout public. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

patrimoine exposition Grand Albigeois

