Le grand motet de Blainville, composé en 1764 Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 17 septembre 2023, Albi.

Assistez à la mise en concert d’une partition inédite du XVIIIe siècle, le Grand Motet : « Jubilate Deo Omnis terra », ainsi qu’un programme instrumental et vocal d’œuvres également inédites de Charles-Henri de Blainville, par un ensemble vocal et instrumental sur instruments anciens, avec Laurence Martinaud (violon), Emilia Gliozzi (basse), Julie Pumir (continuo).

L’occasion de se plonger dans l’univers de la musique jouée à Albi au milieu du XVIIIe siècle à l’occasion d’un concert unique.

Deux conférences sur la musique à Albi à l’époque de Blainville auront également lieu les vendredi 15 et mardi 19 septembre, à partir de 18h15 à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://mediatheques.grand-albigeois.fr Inaugurée en 2001, la médiathèque Pierre-Amalric porte le nom d’un ophtalmologiste albigeois passionné de bibliophilie. Implantée au centre-ville d’Albi dans le vallon de Merville, elle est l’héritière des collections de la bibliothèque municipale de Rochegude. Les collections conservées sont estimées à 300 000 volumes environ.

Comme de nombreuses bibliothèques classées, les collections anciennes proviennent des confiscations révolutionnaires qui rassemblent des documents d’origine ecclésiastique.

Grâce au legs de l’amiral Henri-Pascal de Rochegude au milieu du XIXe siècle, ses fonds rares et précieux ont été considérablement enrichis d’ouvrages en occitan, de livres de voyages et de reliures.

D’autres dons, au cours des XIXe et XXe siècles, ont concerné l’histoire locale mais également la littérature, la médecine…

Elle fait partie d’un réseau de 4 médiathèques : celle de Cantepau à Albi, celle de Saint-Juéry et celle de Lescure-d’Albigeois au sein de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

