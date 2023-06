Charles-Henri de Blainville, un musicien du siècle des Lumières Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 15 septembre 2023, Albi.

Charles-Henri de Blainville, un musicien du siècle des Lumières Vendredi 15 septembre, 18h15 Médiathèque Pierre-Amalric Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité.

Charles-Henri de Blainville, musicien du siècle des Lumières, se distingue par son esprit investigateur et inventif, lui conférant une position singulière dans le paysage musical de son époque.

En tant que violoncelliste, théoricien et compositeur, cet érudit entretenait une relation exceptionnelle avec Albi ainsi qu’avec la sainte patronne de sa cathédrale.

La conférence sera animée par Hervé Rémond, musicien et musicologue.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://mediatheques.grand-albigeois.fr Inaugurée en 2001, la médiathèque Pierre-Amalric porte le nom d’un ophtalmologiste albigeois passionné de bibliophilie. Implantée au centre-ville d’Albi dans le vallon de Merville, elle est l’héritière des collections de la bibliothèque municipale de Rochegude. Les collections conservées sont estimées à 300 000 volumes environ.

Comme de nombreuses bibliothèques classées, les collections anciennes proviennent des confiscations révolutionnaires qui rassemblent des documents d’origine ecclésiastique.

Grâce au legs de l’amiral Henri-Pascal de Rochegude au milieu du XIXe siècle, ses fonds rares et précieux ont été considérablement enrichis d’ouvrages en occitan, de livres de voyages et de reliures.

D’autres dons, au cours des XIXe et XXe siècles, ont concerné l’histoire locale mais également la littérature, la médecine…

Elle fait partie d’un réseau de 4 médiathèques : celle de Cantepau à Albi, celle de Saint-Juéry et celle de Lescure-d’Albigeois au sein de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

©Médiathèque Pierre-Amalric / Ville d’Albi