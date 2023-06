Deux œuvres majeures du patrimoine écrit Médiathèque Pierre-Amalric Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Deux œuvres majeures du patrimoine écrit Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 11 juillet 2023, Albi. Deux œuvres majeures du patrimoine écrit 11 juillet – 29 août, les mardis Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 pour les présentations commentées. La Mappa mundi d’Albi et le Roman de la rose Présentation commentée des manuscrits de la Mappa mundi d’Albi (fac-similé) et du Roman de la rose, des 8e et 15e siècles.

Ces présentations sont accompagnées d’une exposition sur panneaux de la Mappa mundi d’Albi située dans le hall d’entrée de la médiathèque du 11 juillet au 2 septembre. La Mappa mundi d’Albi (fac-similé) – Mardi 11/07 – 14h

– Mardi 25/07 – 14h

– Mardi 22/08 – 14h Le Roman de la rose – Mardi 18/07 – 14h

– Mardi 01/08 – 14h

– Mardi 29/08 14h Tout public à partir de 10 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T14:45:00+02:00

