Fantaisies poétiques autour de Toulouse-Lautrec Médiathèque Pierre-Amalric, 3 juin 2023, Albi. Fantaisies poétiques autour de Toulouse-Lautrec Samedi 3 juin, 21h30 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre Suite à un cycle d’ateliers d’écriture, des textes ont été créés, d’après les portraits peints par Toulouse-Lautrec et librement ramenés à la vie par la plume et par la voix des participants. Laissez-vous alors porter par les mots, fruits de ce travail participatif, et plongez dans l’univers artistique de Toulouse-Lautrec grâce à la performance, toute en poésie, des artistes du collectif « Culture en mouvements » qui vous réservent bien des surprises, sur le parvis de la médiathèque Pierre-Amalric. Spectacle pour la Nuit Pastel avec le collectif Culture En Mouvements et la ville d’Albi. Repli à l’intérieur de la médiathèque en cas de mauvais temps. Tout public. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

