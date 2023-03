Dans le jardin des mots Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Dans le jardin des mots Médiathèque Pierre-Amalric, 27 mai 2023, Albi. Dans le jardin des mots Samedi 27 mai, 09h45, 14h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 (pour la journée entière) Le temps d’une journée d’écriture, inspirez-vous de la nature présente au parc Rochegude, labellisé « jardin remarquable », pour laisser s’exprimer votre imagination et votre créativité.

Le matin, une déambulation dans le parc, nourrie de lectures, de commentaires et de prises de notes, vous permettra de récolter la « matière première » de vos écrits.

L’après-midi, des propositions d’écriture originales et ludiques, s’inspirant de l’ambiance végétale et aviaire du parc, perçue le matin, vous donneront l’occasion de libérer vos mots : transcription de sensations, description de scènes fictives ou réalistes… Que vous soyez débutant(e) ou non, tentez cette expérience collective enrichissante qui vous motivera sans aucun doute, à renouveler l’exercice, ô combien surprenant ! Infos pratiques :

– rdv à 9h45 devant l’entrée du parc Rochegude, boulevard Carnot

– 10h-12h : déambulation et atelier dans le parc

– 14h-17h : reprise de l’atelier à la médiathèque Pierre-Amalric

En cas de mauvais temps, la séance en « extérieur » prévue la matinée, est maintenue avec repli dans l’hôtel Rochegude. Dans le cadre de la Fête de la nature (24 au 29 mai). Adultes / adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:45:00+02:00 – 2023-05-27T11:45:00+02:00

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00 © Ville d’Albi

