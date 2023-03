L’atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

L'atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric, 17 mai 2023, Albi. L'atelier du numérique Mercredi 17 mai, 10h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Niveau débutant (vous commencez l'informatique) • Jeudi 6 avril : Initiation à la tablette / smartphone sur Android (les manipulations de base).

• Mercredi 19 avril : Installation et gestion de ses applications (appareil tactile) Niveau intermédiaire (vous avez une pratique occasionnelle) • Samedi 27 mai : Comment choisir et créer sa boîte mail ?

• Mercredi 14 juin : Comment gérer sa boîte mail ? Envoyer et classer ses mails. Niveau avancé (vous avez une pratique régulière) • Mercredi 17 mai : Scanner un document et un QR code (pour appareil tactile sur Android et IOS) : pourquoi et comment les utiliser, comment les créer ?

• Jeudi 29 juin : Sauvegarder ses données sur un support externe (ordinateur). Merci de bien respecter le niveau proposé pour chaque atelier. Adultes et adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

