Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo Médiathèque Pierre-Amalric, 3 mai 2023, Albi. Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo 3 – 17 mai Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre Cette exposition vous présente l’histoire du jeu vidéo des années 70 à nos jours. Consoles, jeux et accessoires, vous replongeront dans votre enfance ou vous permettront de découvrir les ancêtres des jeux vidéo d’aujourd’hui. (Re)découvrez des jeux d’époque devenus cultes grâce aux deux consoles et à la borne d’arcade disponibles en utilisation sur place ! Et pour en savoir plus, laissez-vous guider lors de la conférence-visite commentée (samedi 6 mai – 15h30). Par l’association Ludistart. Tout public à partir de 6 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T10:00:00+02:00 – 2023-05-03T18:00:00+02:00

2023-05-17T10:00:00+02:00 – 2023-05-17T18:00:00+02:00 © Wasan

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo Médiathèque Pierre-Amalric 2023-05-03 was last modified: by Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 3 mai 2023 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn