Scène ouverte Médiathèque Pierre-Amalric, 22 avril 2023, Albi. Scène ouverte Samedi 22 avril, 11h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre La scène ouverte, c’est l’occasion d’écouter un set de 20 minutes de l’invité musical d’honneur (sélectionné par avance) et ensuite c’est à vous de jouer : à vos instruments, partitions, il est temps de vous lancer et de prendre le micro ! Un samedi matin par trimestre, la médiathèque Pierre-Amalric organise une scène ouverte à tous : événement en live pour mettre en avant un chanteur et/ou musicien solo, des duos et/ou des groupes de musique.

Si vous êtes intéressés par l’expérience, n’hésitez pas à candidater par mail : mediatheques.albigeois@grand-albigeois.fr ou au 05 63 76 06 10. Adultes / adolescents.

Pour toute information supplémentaire : 05 63 76 06 10. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

2023-04-22T11:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00

2023-04-22T11:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00 musique

