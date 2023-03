Medley de Pascal Parisot Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Medley de Pascal Parisot Médiathèque Pierre-Amalric, 12 avril 2023, Albi. Medley de Pascal Parisot Mercredi 12 avril, 15h30 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10. Il est fort à parier que les « Poissons panés » va côtoyer « Tout le monde sait faire miaou » qui risque de cohabiter avec « Mes parents sont bio » qui pourrait bien se mettre en ménage avec « On est des bêtes » pour finalement se marier avec « Poil à la musique » au pays de « N’importe quoi 1er ».

Prépare tes zygomatiques, entraîne-toi à danser sur des rythmes chaloupés, aiguise tes oreilles, prépare-toi à chanter « comme une casserole ». Concert suivi d’une séance de dédicaces. En partenariat avec La librairie Les Petits Vagabonds. Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril. À partir de 4 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

