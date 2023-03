La lagune vénitienne, un espace façonné par les habitants de Venise Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

La lagune vénitienne, un espace façonné par les habitants de Venise Médiathèque Pierre-Amalric, 4 avril 2023, Albi. La lagune vénitienne, un espace façonné par les habitants de Venise Mardi 4 avril, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre L’histoire de la lagune aurait dû être celle d’un lent processus d’assèchement, mais les Vénitiens en ont décidé autrement. Dès l’occupation du lieu, les habitants creusent, consolident, modifient cet espace, organisant le site pour servir au mieux les intérêts d’une des plus grandes capitales de l’Europe.

Cette conférence sera dédiée aux aménagements de ce site dès l'époque médiévale jusqu'à nos jours, depuis le creusement des canaux jusqu'à la construction du projet Moïse. Par Solène Rivoal, maître de conférences en histoire moderne à l'université Toulouse Jean Jaurès et l'INU Champollion d'Albi. Adultes / adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

