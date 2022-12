Lire et se divertir autrement Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Lire et se divertir autrement Médiathèque Pierre-Amalric, 15 mars 2023, Albi. Lire et se divertir autrement Mercredi 15 mars 2023, 15h30 Médiathèque Pierre-Amalric

Sur inscription au 05 63 76 06 10

Rencontre sur les services adaptés au public handicapé visuel – En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite [{« link »: « https://www.sn-albi.fr/ »}]

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Soucieuses de développer des propositions culturelles et artistiques envers tous les publics, les médiathèques du Grand Albigeois et la Scène Nationale d’Albi – Tarn s’associent pour proposer une rencontre consacrée à la découverte des collections et des services, que chacune des structures proposent à destination du public handicapé visuel. 15h30 : Médiathèque Pierre-Amalric Présentation des collections et des services adaptés. 19h30 : Scène Nationale d’Albi-Tarn Spectacle* en audio-description : « Le joueur de flûte » d’après le conte Le Joueur de flûte de Hamelin des Frères Grimm | Texte, musique et mise en scène : Joachim Latarjet | Avec Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet.

* Spectacle payant (billetterie) Public avec handicap visuel.

2023-03-15T15:30:00+01:00

2023-03-15T17:30:00+01:00 © Joachim Latarjet

