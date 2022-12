Le règne des super héroïnes Médiathèque Pierre-Amalric, 8 mars 2023, Albi.

Le règne des super héroïnes Mercredi 8 mars 2023, 18h30 Médiathèque Pierre-Amalric

Entrée libre

Projection du film documentaire de Frédéric Ralière et de Xavier Fournier (France – 2021)

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h

En mai 2021, TOONAMI présentait sa toute première production originale française : Le règne des super-héroïnes, avec la participation exceptionnelle de Simon Astier, Trina Robbins, Chris Claremont et bien d’autres encore. Ce documentaire réalisé par Xavier Fournier et Frédéric Ralière, retrace l’histoire d’une lutte pour la reconnaissance, qui dure depuis 80 ans. Non seulement, celle de certains personnages de papier, mais aussi celle des autrices et lectrices qu’elles représentent. Créatrices et créateurs de comics, chercheuses et même cosplayeuses, y retracent un parcours semé d’embûches, qui a vu l’apparition de personnages cultes tels que Wonder Woman, Captain Marvel, Catwoman, Storm et bien d’autres…

En présence d’un des réalisateurs : Frédéric Ralière.

Tout public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T18:30:00+01:00

2023-03-08T19:30:00+01:00