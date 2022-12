Le café numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Le café numérique Médiathèque Pierre-Amalric, 4 mars 2023, Albi. Le café numérique Samedi 4 mars 2023, 10h00 Médiathèque Pierre-Amalric

Entrée libre

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Faire des photos, c’est bien, les stocker, c’est mieux !

Vous êtes nombreux à vous demander comment transférer les photos de votre smartphone vers votre ordinateur. C’est le moment d’échanger sur vos pratiques, vos astuces et commencer à faire le tri. Partagez un moment convivial autour d’une boisson chaude et échangez sur vos usages numériques. Possibilité de venir avec son propre matériel. Adultes / adolescents.

