Se préparer mentalement aux examens, concours et autres épreuves professionnelles Mercredi 15 février 2023, 18h15 Médiathèque Pierre-Amalric

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Atelier animé par Audrey Fournials, sophrologue certifiée Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Vous avez besoin d’être plus serein en vue d’un examen scolaire ou professionel ? Besoin d’être plus performant ou de gagner en confiance ? Envie de prendre du recul et passer de meilleures nuits de sommeil ? Venez vous initier à la sophrologie et acquérir des techniques efficaces pour gérer votre stress. Les trois séances de l’atelier, que vous pouvez suivre indépendamment, vous permettront de mieux gérer et d’abaisser les tensions physiques et mentales, liées à cette période de préparation. Guidé par la voix de la sophrologue, vous pourrez, ainsi, renforcer votre optimisme, votre confiance en vous, grâce à des exercices adaptés de respiration, de relaxation et de visualisations positives. Adultes et adolescents à partir de 13 ans.

Ces ateliers sont destinés aux élèves de 3ème, lycéens, étudiants, professionnels passant des examens.

