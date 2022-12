L’atelier du numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

L'atelier du numérique Mercredi 15 février 2023, 10h00 Médiathèque Pierre-Amalric

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Niveau débutant (vous commencez l’informatique) • Samedi 21 janvier : Comment utiliser le clavier de son ordinateur ? Partie 2 (les majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux).

• Mercredi 1er février : Comment se repérer sur le « bureau » de son ordinateur (manipuler les fenêtres, la barre des tâches…) ? Niveau intermédiaire (vous avez une pratique occasionnelle) • Mercredi 15 février : Comment repérer, puis organiser vos fichiers et vos dossiers, en utilisant l’explorateur de fichiers ?

• Mercredi 8 mars : Comment naviguer sur internet ? Partie 1 (différence entre navigateur internet et moteur de recherches, utilisation des mots clés, choix d’un résultat…) – pour tablette / smartphone et ordinateur.

• Mercredi 15 mars : Comment naviguer sur internet ? Partie 2 (naviguer sur un site, utiliser les onglets et la fenêtre de navigation…). Niveau avancé (vous avez une pratique régulière) • Jeudi 9 février : Comment mettre en page un texte avec Libre Office (modifier les caractères, insérer une photo et un tableau) ?

• Samedi 18 mars : Comment remplir un formulaire en ligne (répondre à un questionnaire, poster une annonce ou créer un compte sur un site) ? Bien repérer son niveau pour chaque atelier et venir avec son matériel. Adultes et adolescents.

