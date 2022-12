Les dés sont jetés ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les dés sont jetés ! Médiathèque Pierre-Amalric, 10 février 2023, Albi. Les dés sont jetés ! Vendredi 10 février 2023, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Soirée jeux Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Seul, en famille ou entre amis, retrouvez-nous à la médiathèque pour des moments de convivialité autour du jeu : jeux de cartes, jeux de société, jeux coopératifs, jeux de réflexion… N’hésitez pas : faites vos jeux !

