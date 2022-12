En quête de BD Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

En quête de BD Médiathèque Pierre-Amalric, 9 février 2023, Albi. En quête de BD Jeudi 9 février 2023, 20h00 Médiathèque Pierre-Amalric

Inscription conseillée au 05 63 76 06 10

Rencontre collaborative pour participer aux acquisitions de BD adultes Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Vous aimez un peu, beaucoup, à la folie… la BD ? Les bibliothécaires vous invitent, 4 fois dans l’année, à participer aux acquisitions des BD adultes. Vous pourrez faire des propositions de titres, de séries, parler de vos coups de coeur qui seront ensuite achetés pour intégrer les collections. Adultes / adolescents.

