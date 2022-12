Mortelle soirée Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Mortelle soirée Médiathèque Pierre-Amalric, 21 janvier 2023, Albi. Mortelle soirée Samedi 21 janvier 2023, 19h30 Médiathèque Pierre-Amalric

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Murder party : une enquête policière grandeur nature dans la médiathèque Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Participez à une soirée exceptionnelle sur le modèle d’une « murder party » pour résoudre, par équipe, le crime de Sandra Tomalet, célèbre auteure de polars, invitée au salon du livre d’Albi. Il faudra identifier le coupable, son mobile et le mode opératoire. Votre arme ? Poser les bonnes questions, recouper toutes les informations et analyser les indices de la police scientifique. Ne laissez pas l’enquête en suspens, dépêchez-vous de vous inscrire ! Constitution des équipes sur place. Animé par Mortelle Soirée / Ludisensu. Adultes / adolescents à partir de 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:30:00+01:00

2023-01-21T21:30:00+01:00

