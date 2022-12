Même pas peur ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Même pas peur ! Médiathèque Pierre-Amalric, 21 janvier 2023, Albi. Même pas peur ! Samedi 21 janvier 2023, 16h30 Médiathèque Pierre-Amalric

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Lecture musicale à voir et à entendre par la Cie les Pieds Bleus dans le cadre des Nuits de la lecture Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Que fait-on quand on est haut comme 3 pommes et qu’on a peur, qu’on a la frousse, la trouille, la tremblotte, les pétoches, les chocottes, les super chocottes… ? Voyage musical pour 2 voix et 6 instruments en littérature enfantine, pour le plaisir d’avoir peur, juste comme il faut ! D’après Nathalie Léger Cresson, Elzbieta, Antoine Guilloppé, Mamadou Diallo, Jean Gourounas, Christine Naumann Villemin et Eric Pintus. Pour les 3 / 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:30:00+01:00

2023-01-21T17:10:00+01:00 © Cie les Pieds bleus

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi Age minimum 3 Age maximum 6 lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Même pas peur ! Médiathèque Pierre-Amalric 2023-01-21 was last modified: by Même pas peur ! Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 21 janvier 2023 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn