Cédric Sire, un des maîtres du thriller

Entrée libre

Rencontre d'auteur

Soyez téméraires et venez partager quelques instants aux côtés de cet auteur de renom, ce maître du thriller français qui compte bien faire trembler le public albigeois ! Né en 1974, le toulousain Cédric Sire fait partie, en effet, du cercle fermé des professionnels du genre. Il est l’auteur de dix romans et de deux recueils de nouvelles, aux frontières du mystère et du frisson. Il a reçu le prix Masterton pour son roman L’enfant des cimetières, le prestigieux prix Polar du festival de Cognac pour De fièvre et de sang et le prix Méditerranée Polar 2022 pour son thriller à suspense La Saignée (paru aux Ed. Fayard). Ses livres, traduits en plusieurs langues, et pour, certains d’entre eux, en cours d’adaptation télévisuelle, remportent un grand succès auprès du public. Une belle occasion de rencontrer un auteur du genre, spécialiste du polar sanglant !

Buffet offert à partir de 19h30.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la librairie Attitude.

Adultes / adolescents à partir de 12 ans.



