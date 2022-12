Duel Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Duel Mercredi 18 janvier 2023, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric

Entrée libre

Projection en préambule de la 7ème édition des Nuits de la lecture Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Ce film est une adaptation de la nouvelle fantastique de l’auteur américain Richard Matheson, qui signe ici le scénario du second film de Steven Spielberg. « Devenu phénomène après sa diffusion sur la chaîne ABC en 1971, Grand Prix à Avoriaz en 1973, l’histoire de Duel est taillée dans la légende. Mais le film n’a guère besoin qu’on la rappelle : il impressionne instantanément. L’effet, sans doute, de la simplicité presque provocante de son argument : dans un coin paumé de l’Amérique, un représentant de commerce double, au volant de sa petite berline, un énorme camion, qui ne le quittera plus. Toujours devant, toujours derrière, partout menaçant, obsédant » – Frédéric Strauss / Télérama. Un film de Steven Spielberg (États-Unis, 1971) – drame-thriller. Adultes / adolescents à partir de 16 ans.

2023-01-18T18:00:00+01:00

2023-01-18T19:30:00+01:00

