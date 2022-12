Le jazz en toute spontanéité ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Le jazz en toute spontanéité ! Médiathèque Pierre-Amalric, 18 janvier 2023, Albi. Le jazz en toute spontanéité ! Mercredi 18 janvier 2023, 15h30 Médiathèque Pierre-Amalric

Entrée libre

Concert dans le cadre d’Albi Jazz Festival Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Un petit concert improvisé par les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, pour vous plonger dans l’ambiance de l’Albi Jazz Festival. Avec les élèves de la classe jazz du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T15:30:00+01:00

2023-01-18T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Le jazz en toute spontanéité ! Médiathèque Pierre-Amalric 2023-01-18 was last modified: by Le jazz en toute spontanéité ! Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 18 janvier 2023 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn