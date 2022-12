Histoire du jazz Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Histoire du jazz Médiathèque Pierre-Amalric, 13 janvier 2023, Albi. Histoire du jazz Vendredi 13 janvier 2023, 18h15 Médiathèque Pierre-Amalric

Entrée libre

Rencontre / conférence en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

Dans le cadre de la 4ème édition de l'Albi Jazz Festival, programmée par la Scène Nationale d'Albi-Tarn, cette rencontre est l'occasion de (re)définir les origines du jazz, (re)découvrir les artistes qui ont marqué cette musique et de suivre les évolutions et temps forts de ce courant à travers son histoire. Au programme : des écoutes musicales permettant de contextualiser les propos. Tout public.

