Partir en livre : « Petits mondes sensibles » – Mardi 11 juillet Médiathèque Pibrac, 11 juillet 2023, Pibrac.

Partir en livre : « Petits mondes sensibles » – Mardi 11 juillet Mardi 11 juillet, 10h30, 15h30 Médiathèque Sur inscription

Dans le cadre de Partir en Livre, Petits mondes sensibles est une balade poétique ponctuée de lectures musicales et mouvementées pour les 0-8 ans organisée par la Médiathèque sous le pin derrière du TMP le mardi 11 juillet à 10h30 et 15h30.

Gratuit, réservation obligatoire auprès de la médiathèque.

Médiathèque 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 86 09 69 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-pibrac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-pibrac.fr/manifestations/68-petits-mondes-sensibles-installation-de-la-compagnie-les-bricoleuses-deux-seances-10h30-et-15h30 »}]

2023-07-11T10:30:00+02:00 – 2023-07-11T12:30:00+02:00

2023-07-11T15:30:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

