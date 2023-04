Spectacle « Borborygmes » – Mercredi 19 avril Médiathèque Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Spectacle « Borborygmes » – Mercredi 19 avril Médiathèque, 19 avril 2023, Pibrac. Spectacle « Borborygmes » – Mercredi 19 avril Mercredi 19 avril, 16h30 Médiathèque Sur réservation Spectacle proposé et offert par la médiathèque « L’Esplanade des mots » Ce corps si identique aux autres et si différent, ce corps qui fait de drôles de bruits, qui se transforme, qui fait des grimaces, est un centre de communication, vecteur aussi de toutes les émotions. Cette enveloppe incontournable pose parfois problème aux petits comme aux grands, encombre, dérange, devient hors de contrôle, presque étranger. Alors prenons le problème à bras… le corps ! DISTRIBUTION Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia Interprétation : Nathalie Bertholio, Coline Garcia et Amanda Homa (en alternance) Création sonore : Frédéric Wheeler Regard extérieur : Guillaume Suarez-Pazos Création lumière : Julie Malka Régie Générale : Julie Malka & Léa Striffling (en alternance) Développement : Régis Huvelin Production : Cie SCOM Médiathèque 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-pibrac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 86 09 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T16:30:00+02:00 – 2023-04-19T17:30:00+02:00

2023-04-19T16:30:00+02:00 – 2023-04-19T17:30:00+02:00 spectacle pibrac

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Médiathèque Adresse 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Ville Pibrac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Pibrac

Médiathèque Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/

Spectacle « Borborygmes » – Mercredi 19 avril Médiathèque 2023-04-19 was last modified: by Spectacle « Borborygmes » – Mercredi 19 avril Médiathèque Médiathèque 19 avril 2023 Médiathèque Pibrac PIBRAC

Pibrac Haute-Garonne