Club lecture spécial poésie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 14 mars 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 14:00:00

fin : 2024-03-14

Maison d’édition fondée en 1894 à Hagetmau, La Crypte publie de la poésie contemporaine. Elle accueille également des auteurs et des autrices en résidence et organise « Moins les murs », un festival célébrant la poésie sous toutes ses formes.

A l’occasion du club de lecture, son directeur, Christian Marsan, et les bibliothécaires, vous proposent un moment de partage et de découverte, pour tous les amoureux de la poésie ou simples curieux.

Venez défendre vos coups de cœur et repartez avec plein de nouvelles idées de lectures.

Pétale adultes |Ados et Adultes | Sur inscription.

Maison d’édition fondée en 1894 à Hagetmau, La Crypte publie de la poésie contemporaine. Elle accueille également des auteurs et des autrices en résidence et organise « Moins les murs », un festival célébrant la poésie sous toutes ses formes.

A l’occasion du club de lecture, son directeur, Christian Marsan, et les bibliothécaires, vous proposent un moment de partage et de découverte, pour tous les amoureux de la poésie ou simples curieux.

Venez défendre vos coups de cœur et repartez avec plein de nouvelles idées de lectures.

Pétale adultes |Ados et Adultes | Sur inscription

Maison d’édition fondée en 1894 à Hagetmau, La Crypte publie de la poésie contemporaine. Elle accueille également des auteurs et des autrices en résidence et organise « Moins les murs », un festival célébrant la poésie sous toutes ses formes.

A l’occasion du club de lecture, son directeur, Christian Marsan, et les bibliothécaires, vous proposent un moment de partage et de découverte, pour tous les amoureux de la poésie ou simples curieux.

Venez défendre vos coups de cœur et repartez avec plein de nouvelles idées de lectures.

Pétale adultes |Ados et Adultes | Sur inscription

.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Mont-de-Marsan