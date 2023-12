Exposition « Voyage au centre de l’imaginaire » Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 10 février 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-29

Laissez-vous happer par des histoires d’un autre monde et explorez d’autres univers !

En février, la médiathèque vous propose une série d’animations autour de l’imaginaire : découvrez des illustrations remarquables de Gustave Doré, initiez-vous au jeu de rôle, jouez à des jeux vidéo inspirés de l’œuvre de Lovecraft, participez à un quiz sur les montres ou encore rencontrez l’autrice fantasy Claire Duvivier..

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



