250ème anniversiare de l’appellation du Grand Orient en France Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, mardi 16 janvier 2024.

Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

fin : 2024-01-27

Exposition

Le Grand Orient de France est un ordre initiatique aux dimensions philosophique, philanthropique et progressive. Outil d’amélioration personnelle et d’émancipation citoyenne, il est un lieu d’élaboration d’une pensée collective. Depuis trois siècles, son histoire est inséparable de celle de la République.

En collaboration avec la loge maçonnique montoise : le devoir social.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



