Conférence : « Parlons sciences : le massif Landais à l’heure du changement climatique » Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 11 janvier 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 18:30:00

fin : 2024-01-11

Les grands incendies de l’été 2022 ont mis en lumière la sensibilité du massif forestier landais au feu. Quels facteurs écologiques expliquent ce phénomène ? Dans un contexte de changement climatique et d’évolution des modes de vie, quels sont les enjeux humains et les solutions de prévention et de lutte contre les incendies ?

Christine Bouisset, chercheuse en géographie, membre du laboratoire TREE (Transitions Énergétiques et Environnementales) et du CNRS, nous éclaire sur ces questions

En partenariat avec Lacq Odyssée

Autitorium | Ados et Adultes

Inscription conseillée.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



