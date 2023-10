Petit ciné | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 23 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Projection cinéma animée par Françoise Bourgon

Guirlandes de pommes, pain d’épices, arbres illuminés… Une ribambelle de courts métrages de Noël juste pour vous.

Auditorium | A partir de 3 ans.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Film screening hosted by Françoise Bourgon

Apple garlands, gingerbread, illuminated trees… A bevy of Christmas shorts just for you.

Auditorium | From 3 years

Proyección de una película presentada por Françoise Bourgon

Guirnaldas de manzana, pan de jengibre, árboles iluminados… Una serie de cortometrajes navideños para usted.

Auditorio | A partir de 3 años

Filmvorführung, moderiert von Françoise Bourgon

Apfelgirlanden, Lebkuchen, beleuchtete Bäume… Eine ganze Reihe von weihnachtlichen Kurzfilmen nur für Sie.

Auditorium | Ab 3 Jahren

