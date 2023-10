Projection le film du mois | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 21 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Projection cinéma

Découvrez les magnifiques paysages du Dakota du Sud aux Etats-Unis

Auditorium | Ados et Adultes.

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Film screening

Discover the magnificent landscapes of South Dakota in the United States

Auditorium | Teens and Adults

Proyección de películas

Descubra los magníficos paisajes de Dakota del Sur, en Estados Unidos

Auditorio | Adolescentes y adultos

Kinovorführung

Entdecken Sie die wunderschönen Landschaften von South Dakota in den USA

Auditorium | Jugendliche und Erwachsene

