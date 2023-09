Conférence « Le petit salon de musique : Les drôles d’oiseaux de la musique contemporaine » | Médiathèque Philippe Labeyrie (Copie) Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 16 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Conférence d’Alain Bonte

Les musiciens des XXème et XXIème siècles, comme leurs prédécesseurs, sont fascinés par les oiseaux. Ceux-ci peuvent être imaginaires et fantastiques comme « L’Oiseau de Feu » de Stravinsky ou concrets et réels comme ceux dont Olivier Messiaen recueille scrupuleusement les chants.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Ados/Adultes | Réservation conseillée.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alain Bonte’s conference

Musicians of the 20th and 21st centuries, like their predecessors, are fascinated by birds. These can be imaginary and fantastic, like Stravinsky’s « L’Oiseau de Feu », or concrete and real, like those whose songs Olivier Messiaen scrupulously recorded.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Teens/Adults | Reservation recommended

Conferencia de Alain Bonte

Los músicos de los siglos XX y XXI, al igual que sus predecesores, están fascinados por los pájaros. Éstos pueden ser imaginarios y fantásticos, como « El pájaro de fuego » de Stravinsky, o concretos y reales, como aquellos cuyos cantos grabó escrupulosamente Olivier Messiaen.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Adolescentes/Adultos | Se recomienda reservar

Vortrag von Alain Bonte

Die Musiker des 20. und 21. Jahrhunderts sind wie ihre Vorgänger von Vögeln fasziniert. Diese können imaginär und fantastisch sein wie Strawinskys « Feuervogel » oder konkret und real wie die Vögel, deren Gesänge Olivier Messiaen gewissenhaft sammelt.

Raum für Kunst, Musik und Film

Jugendliche/Erwachsene | Reservierung empfohlen

