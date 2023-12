Histoire à secher Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 3 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Un spectacle pour les petits qui mêle contes et chansons.

Des histoires suspendues au bout d’un fil, attention à ne pas le perdre car le loup n’est peut-être pas bien

loin…

*La compagnie Sardines à lunettes est un duo de deux conteuses, Sandrine Mounier et Prunelle Giordano, qui créent des spectacles contés pour les grands et les petits.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Réservation conseillée

Auditorium de la médiathèque.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



A show for the little ones that combines storytelling and song.

Stories hanging from the end of a thread, careful not to lose it, for the wolf may not be far away?

far away?

*The Sardines à lunettes company is a duo of two storytellers, Sandrine Mounier and Prunelle Giordano, who create storytelling shows for young and old alike.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Reservations recommended

Media library auditorium

Un espectáculo para los más pequeños que combina cuentos y canciones.

Historias que penden del extremo de un hilo, con cuidado de no perderlo ya que el lobo puede no estar muy..

¿lejos?

*La compañía Sardines à lunettes es un dúo de dos narradoras, Sandrine Mounier y Prunelle Giordano, que crean espectáculos de cuentos para grandes y pequeños.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Se recomienda reservar

Auditorio de la Mediateca

Eine Aufführung für die Kleinen, die Märchen und Lieder miteinander verbindet.

Die Geschichten hängen an einem Faden, den man nicht verlieren darf, denn der Wolf ist vielleicht nicht weit weg

weit weg?

*Die Compagnie Sardines à lunettes ist ein Duo aus zwei Erzählerinnen, Sandrine Mounier und Prunelle Giordano, die Märchenaufführungen für Groß und Klein kreieren.

Raum für Kunst, Musik und Film

Reservierung wird empfohlen

Auditorium der Mediathek

