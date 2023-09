Conférence « Le petit salon de musique : Les drôles d’oiseaux de la musique contemporaine » | Médiathèque Philippe Labeyrie (Copie) (Copie) Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 14 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Conférence d’Alain Bonte

2023 est l’année du centenaire de György Ligeti, figure marquante de la musique contemporaine. La vie de ce compositeur a été marquée par les événements du siècle (l’antisémitisme, la guerre, les dictatures…). Son parcours musical, extrêmement riche et divers, part de Bartok pour s’enrichir de toutes les aventures musicales tout en restant profondément original.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Ados/Adultes | Réservation conseillée.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alain Bonte’s conference

2023 marks the centenary of György Ligeti, a leading figure in contemporary music. The composer’s life was marked by the events of the century (anti-Semitism, war, dictatorships…). His extremely rich and diverse musical career starts with Bartok, and is enriched by all kinds of musical adventures, while remaining profoundly original.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Teens/Adults | Booking recommended

Conferencia de Alain Bonte

en 2023 se cumple el centenario de György Ligeti, figura capital de la música contemporánea. La vida del compositor estuvo marcada por los acontecimientos del siglo (antisemitismo, guerra, dictaduras, etc.). Su carrera musical, extremadamente rica y diversa, comenzó con Bartok y se ha enriquecido con todo tipo de aventuras musicales, sin dejar de ser profundamente original.

Arte, música y cine

Adolescentes/Adultos | Se recomienda reservar

Vortrag von Alain Bonte

2023 ist das Jahr, in dem György Ligeti, eine herausragende Figur der zeitgenössischen Musik, 100 Jahre alt wird. Das Leben dieses Komponisten wurde von den Ereignissen des Jahrhunderts (Antisemitismus, Krieg, Diktaturen…) geprägt. Sein äußerst reicher und vielfältiger musikalischer Werdegang geht von Bartok aus, bereichert sich an allen musikalischen Abenteuern und bleibt dabei zutiefst originell.

Bereich Kunst, Musik und Film

Jugendliche/Erwachsene | Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Mont-de-Marsan