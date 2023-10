Atelier « abcd’Art : L’oiseau Picasso | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 9 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Atelier d’eveil à l’art

En compagnie de l’historienne de l’art Anne-Jeanne Touja, découvre l’univers cr »atif de l’artiste Pablo Picasso (1881-1973) et expérimente son trait, ses techniques, inspire-toi de son imaginaire. Deviens l’oiseau Picasso !

Espace Référence Jeunesse | Sur inscription | A partir de 7 ans.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Atelier d’eveil à l’art

In the company of art historian Anne-Jeanne Touja, discover the creative world of artist Pablo Picasso (1881-1973) and experiment with his strokes and techniques, drawing inspiration from his imagination. Become the Picasso bird!

Espace Référence Jeunesse | Registration required | Ages 7 and up

Taller de educación artística

En compañía de la historiadora del arte Anne-Jeanne Touja, descubra el universo creativo del artista Pablo Picasso (1881-1973) y experimente con sus trazos y técnicas, inspirándose en su imaginación. ¡Conviértase en el pájaro Picasso!

Espace Référence Jeunesse | Inscripción obligatoria | A partir de 7 años

Workshop zum Thema Kunsterziehung

Entdecke mit der Kunsthistorikerin Anne-Jeanne Touja die kreative Welt des Künstlers Pablo Picasso (1881-1973), experimentiere mit seinem Strich, seinen Techniken und lass dich von seiner Vorstellungswelt inspirieren. Werde zum Vogel Picasso!

Espace Référence Jeunesse | Mit Anmeldung | Ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Mont-de-Marsan